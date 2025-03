AMBIENTE Allevamenti: "Fino alla fine del mondo" “Until the end of the world” di Francesco De Augustinis al Modernissimo di Bologna per Il Nastro verde 2025: “Futuri Presenti”

La mission è indagare la filiera agroalimentare e l'impatto degli allevamenti intensivi di acqua e di terra in tre continenti collegati per problematiche di sfruttamento reciproche. 130 mlrd di esemplari coinvolti in acquacoltura e 80 mlrd in allevamenti agricoli. Un docu-film indipendente dell'ambientalista Francesco De Augustinis su dati allarmanti: il pesce allevato, ad esempio, ha ormai superato il pescato secondo la FAO. Le risorse naturali sono di tutti e l'espansione intensiva minaccia le comunità locali e l'ambiente incontaminato: “fino alla fine del mondo”.

