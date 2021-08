Allevi in concerto al Campo Bruno Reffi: "Indipendenza, libertà e pensiero internazionale: condivido i valori della Repubblica. Il concerto qui è una gioia"

Tutto pronto per il Maestro e compositore Giovanni Allevi. Al Campo Bruno Reffi il suo "Piano Solo Tour". La tournée estiva, partita da Lucerna con una standing-ovation, arriva a San Marino riscuotendo un sold out in pochi giorni. La Repubblica rappresenta per l'artista una tappa davvero importante.

Le parole di Giovanni Allevi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: