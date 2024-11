Alluvione: vite sommerse dal fango

Il reportage di Pascal Bernhardt da un'inchiesta sull'alluvione in regione diventa un docu-film sulla tragedia annunciata di un territorio che si è rivelato fragile di fronte agli eventi catastrofici. Pianura, entroterra e aree coltivate, oltre agli insediamenti abitativi e produttivi, messi in ginocchio da piogge e fiumi. Nient'altro che acqua e vite sommerse... infangate. Dal 17 maggio 2023 per 36 ore ininterrotte 250 mln di m3 di fango misto a pioggia torrenziale esonda da 23 corsi d'acqua e torrenti investendo oltre 10 comuni (100 aree comunali di varie province) in gran parte romagnoli con un'onda franosa diffusa mai vista prima: una catastrofe annunciata?