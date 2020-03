Alma Orienta. L'appuntamento con l'orientamento si svolge online

Così come fatto con la didattica, gli esami e le lauree online, l'Alma Mater adesso coinvolge i futuri studenti, i laureandi e i laureati e li invita a partecipare ad Alma Orienta online il 14 e 15 maggio

Gli studenti potranno seguire a distanza le presentazioni sulle modalità di accesso ai corsi svolte dai docenti e intervenire in diretta con domande e richieste specifiche, visitare online gli stand informativi dedicati ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale, parlare in chat con il personale di Ateneo, scoprire i tanti servizi e agevolazioni per studiare all'Unibo. Anche se a distanza, sarà un importante momento di confronto e condivisione.

Gli studenti potranno conoscere l'offerta formativa 2020/2021 a Bologna e nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, costituita da 230 corsi di studio di cui 93 corsi di laurea, 123 corsi di laurea magistrale, 3 corsi di laurea magistrale inter-ateneo e 14 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. E dal prossimo anno accademico 83 corsi internazionali.

A breve le indicazioni tecniche e operative per la partecipazione all'evento online, come accedere alle aule interattive virtuali e il programma delle due giornate.