Alpini: nei decorati al Valor militare della guerra '15 - '18, c'è il sammarinese Giuliano Gozi.

Sono in totale 4 i volumi che l'Associazione Nazionale Alpini ha deciso di dedicare ai decorati al Valor Militare nella guerra 15-18 e che sino ad ora mancava nella letteratura alpina. Un inserto, riferito al 1916, è ora dedicato all'alpino Giuliano Gozi, riconoscimento dunque per il cittadino sammarinese. "Comandante di un plotone di avanguardia, si legge nell'inserto, dava bella prova di fermezza e coraggio. Per primo si slanciava sotto i reticolati nemici per tagliarli, ritirandosi solo dietro ordine superiore".

