Alvaro Selva presenta un volume dedicato alla vita di Giorgio Veronesi

Un racconto per immagini, a cura di Alvaro Selva, ricostruisce la vita di Giorgio Veronesi, che da Serravalle ha promosso la cultura nel mondo. Laureato con una tesi su "Eschilo e drammaturgia" all'Università Cattolica di Milano si afferma come regista, soprattutto a livello teatrale, con personaggi come Albertazzi, Carmelo Bene, Paolo Poli. Tanto ha fatto per San Marino. A lui, alla fine degli anni ’50, si deve la nascita del Centro Sociale Sant' Andrea, un luogo comunitario, che risponde alle nuove esigenze delle attività parrocchiali del Castello.

"Il Festival dei Popoli è stato un episodio che ha avuto un clamore internazionale, è stata una sua idea e lui, come Segretario generale, naturalmente con l'aiuto delle istituzioni, ha realizzato quattro edizioni. La prima dedicata all'India, la seconda al Senegal, la terza alla Romania e la quarta alla Francia" ha raccontato Alvaro Selva, autore del volume.



A Roma fonda il Centro studi Mario Apollonio, suo maestro e dà vita ai "Concerti di filosofia", piccole produzioni teatrali con attori, regia e musiche dal vivo che vanno in scena anche alla Camera dei Deputati. Ideatore del Festival di Formello arriva fino a New York dove ha diretto il Festival teatrale italiano. In cartellone, in lingua inglese, Storie naturali di Mario Sanguinetti o la Bugiarda di Diego Fabbri, successo di pubblico e critica.

"Di mio zio ho tantissimi ricordi, in particolare, riferito agli ultimi anni della sua vita, ricordo che lui diceva sempre: non mi hanno capito, sono sicuro che magari, forse anche dopo che sarò morto, le mie opere verranno pubblicate, verranno rese note e voi, voi nipoti, ne beneficerete, io dicevo sì, certo, però io auguravo di avere successo in vita. Comunque ha avuto tante soddisfazioni, ha avuto una bella vita e io sono contento per lui" ha concluso il nipote Luca Della Balda.

Nel video l'intervsita a Alvaro Selva, autore e Luca Della Balda.

