"Amarcord" Bergman sul Mare Baltico

Mia Hansen-Løve inventa un'isola (la famosa Fårö baltica dove visse Bergman [e morì nel 2007 nella grande Gotland svedese sul mare a nord est] girando film sull'isola) dentro casa. Una storia di amori cinematografici alla francese e del mestiere (nella storia Chris e Tony scrivono e dirigono pellicole) sceneggiatura ambientata sul set di Bergman in luoghi ormai turistici per cinefili e appassionati del grande regista scandinavo. I coniugi dormono nel letto di SCENE DA UN MATRIMONIO ci mettono dentro la loro convivenza 'svanita' nella figlia ormai cresciuta. Un nume tutelare, Igmar Bergman, aleggia anche ironicamente nel copione e nella regia della Løve (sarebbe come immaginare di riscrivere Amarcord al Grand Hotel sul lungomare di Rimini senza Fellini) ma senza fare male...

fz