Amare le Marche a Pesaro

Pesaro è “il luogo della lirica e del Melodramma rossiniano” tra mare e colline ha un'antica struttura romana (cardo e decumano) e una importante storia archeologica, medioevale e rinascimentale, oltre alle testimonianze moderne come la Sfera di Pomodoro e il Villino liberty dei Ruggeri del 1902. La Cattedrale romanica con gli interni neoclassici intitolata a Maria Assunta custodisce l'affresco della Madonna della Misericordia venerata non solo dai marchigiani. Di fronte la piazzetta (ricca di statue e sculture) del seicentesco e mercantile Palazzo Mosca sede dei musei civici, pinacoteca e museo del ceramico, dove abitarono Stendhal, Casanova e Napoleone Bonaparte. La dimora natale famigliare del compositore pesarese, CASA ROSSINI, è sul corso da sempre meta di melomani e appassionati di lirica. La vicina Piazza del Popolo con il municipio e la Piaggeria ha al centro la Fontana della Pupilla, realizzata da Bernardino Baldi, di marmi d'Istria e veronesi. Palazzo Ducale è la sede della prefettura ha origine malatestiana ristrutturato in stile rinascimentale dagli Sforza. Il Teatro intitolato a Gioachino Rossini esternamente neoclassico all'interno a ferro di cavallo è stato costruito nel 1637 ed è sede del Rossini Opera Festival. La 400esca Rocca Costanza, fortificazione a pianta quadrata in stile militare, fu il carcere cittadino di fine ottocentesco. La Città della Musica nel 2024 sarà Capitale italiana della Cultura.

Link al sito Amarche