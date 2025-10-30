TV LIVE ·
Amare Lucca come in un fumetto

I LOVE LUCCA di Manlio Castagna dal Biografilm bolognese alla Festa del Cinema di Roma a novembre in sala il racconto della “cattedrale dell'immaginario” secondo ARTRIBUNE

di Francesco Zingrillo
30 ott 2025

Esiste da sempre una compagnia che abita il festival dei comics più famoso d'Italia noto in tutta Europa e negli States. Una comunità che vive nel tempo e negli stessi luoghi LUCCA tra sogno, fumetto, e città storica: un gioco che si ripete ogni anno diventa un docufilm d'autore (Manlio Castagna). “Comics&Games” è amore vero per tante persone di diverse generazioni. Un evento collettivo che permette alle maschere di assumere ruoli reali con individui in carne e ossa che sembrano finti: supereroi normali dell'appartenenza comunitaria.




