FESTIVAL Amare Lucca come in un fumetto I LOVE LUCCA di Manlio Castagna dal Biografilm bolognese alla Festa del Cinema di Roma a novembre in sala il racconto della “cattedrale dell'immaginario” secondo ARTRIBUNE

Esiste da sempre una compagnia che abita il festival dei comics più famoso d'Italia noto in tutta Europa e negli States. Una comunità che vive nel tempo e negli stessi luoghi LUCCA tra sogno, fumetto, e città storica: un gioco che si ripete ogni anno diventa un docufilm d'autore (Manlio Castagna). “Comics&Games” è amore vero per tante persone di diverse generazioni. Un evento collettivo che permette alle maschere di assumere ruoli reali con individui in carne e ossa che sembrano finti: supereroi normali dell'appartenenza comunitaria.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: