TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:22 Giochi del Mediterraneo, presente anche la giudice sammarinese di ginnastica ritmica Federica Protti 10:24 Taranto 2026: con Sofia Fratti l’apnea arriva ai Giochi
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

AmaRicorda: l'ensemble delle musiche da film

BOLOGNA ESTATE al Fienile Fluò “Pellicole in musica con la PICCOLA ORCHESTRA AMARCORD” più incontri dal 23 agosto per SceNatura in dialogo con il verde intorno

di Francesco Zingrillo
24 ago 2026

Gilli, Paolo, Alberti e Russo: soprano tra clarinetto e violino arrangianti per pianoforte. PICCOLA ORCHESTRA AMARCORD esalta le colonne sonore e la componente musicale del cinema felliniano. Rota, Piccioni, e Piovani rivisitati in ensemble dal vivo. Un viaggio dell'anima che diventa un racconto musicale in onore del grande cinema che amiamo. Ricordo (Amarcord) di un'esperienza immersiva e poetica. Pellicole in sintesi che diventano spettacolo di immagini musicate quasi recitate per canto lirico: poesia pura.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura