AmaRicorda: l'ensemble delle musiche da film

Gilli, Paolo, Alberti e Russo: soprano tra clarinetto e violino arrangianti per pianoforte. PICCOLA ORCHESTRA AMARCORD esalta le colonne sonore e la componente musicale del cinema felliniano. Rota, Piccioni, e Piovani rivisitati in ensemble dal vivo. Un viaggio dell'anima che diventa un racconto musicale in onore del grande cinema che amiamo. Ricordo (Amarcord) di un'esperienza immersiva e poetica. Pellicole in sintesi che diventano spettacolo di immagini musicate quasi recitate per canto lirico: poesia pura.







