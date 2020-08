PARMA COPRODUZIONE RAI Amarsi in un film nella Città della Cultura Sul set del film “SE UN GIORNO TORNERAI” coprodotto prima del lockdown da Rai Cinema con Emilia Romagna Film Commission in promozione internazionale grazie a FilmItalia e Istituto Luce per l'estate 2020

Marco Mazzieri di Parma ha potuto lavorare (“Con la pace giusta e in tranquillità secondo parola scritta sul trattamento del soggetto”- dichiara il regista) in un copione nato dai sopralluoghi in Emilia, utilizzando la sua regione come valore aggiunto della storia, interpretata da Paolo Pierobon e Antonia Liskova. Il film è un racconto intimista del pittore solitario Paolo che rivede la moglie Antonia sulle colline parmensi nella zona di Langhirano e nella città vecchia capoluogo di provincia (Capitale della Cultura italiana fino al 2021) dopo l'abbandono e la separazione reciproci. Un tentativo d'approccio (durante "UNA GIORNATA PARTICOLARE”) nel silenzio di un amore perduto... Il perdono e l'incomprensione bruciano (quasi un olocausto amoroso) dopo la scintilla, inaspettata e improvvisa, in una luce che non si spegnerà più. La particella SE del titolo non esclude la certezza che UN GIORNO TORNERAI, amando.

