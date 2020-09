LIBRI Ambiente: a Dogana il messaggio di Federica Gasbarro, la 'Greta Thunberg' italiana

Da Dogana parte il messaggio ecologista di Federica Gasbarro, attivista per l'ambiente per i Fridays for Future e soprannominata la "Greta Thunberg italiana". Gasbarro, ospite del movimento Rete, ha presentato il suo libro "Diario di una striker": il racconto, tramite l'esperienza personale, di progetti, speranze e attività del gruppo di ragazzi impegnati per la sostenibilità ambientale. Nel libro anche consigli su come contribuire a diminuire le emissioni e lasciare alla nuove generazioni un mondo sostenibile. C'è poco tempo per "invertire la rotta", spiegano gli attivisti, perché non esiste un "pianeta B".

