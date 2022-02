EMILIA ROMAGNA TEATRO Ambra recita con un "Nodo" alla gola Il tema del bullismo a teatro con IL NODO tratto da Johnna Adams unica tappa di febbraio a Scandiano Emilia protagonista Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

IL NODO (KNOT) sta nel confronto-scontro tra una madre (Ambra) e l'insegnante (Scommegna) di una scuola pubblica di Lake Forrest: uno studente vittima di bullismo o forse lui stesso carnefice e istigatore di molestie diffuse. Due donne si fronteggiano duramente sul rapporto tra genitori e figli anche a scuola, mediate dai docenti-educatori!? La mamma di Gidion ha ricevuto una convocazione ma agli incontri solitamente non va. Il ragazzo è stato sospeso ma è tornato pieno di lividi che rivelano molto più della violenza fisica. La traduzione del titolo originale americano tradisce il senso del dramma e della rappresentazione della regista Serena Senigaglia: GIDION'S KNOT sarebbe il nodo gordiano (gordian's knot) in marineria impossibile da sciogliere, per tutti...

fz

Commento critico a cura del Teatro Nazionale di Genova con Andrea Porcheddu (Dramaturg)



I più letti della settimana: