PRIMA FILM RSM "America Latina" va oltre "Favolacce" AMERICA LATINA ultimo film dei gemelli D'Innocenzo, presentato alla 78^ Mostra del Cinema di Venezia protagonista Elio Germano, per la settimana di San Marino Cinema al Concordia di Borgo Maggiore

Potrebbe essere America e Latina, una antitesi geografica e di vita, immaginata dagli autori di Favolacce per Elio Germano (Massimo) protagonista: AMERICA LATINA l'attore dentro ogni spettatore. Un thriller di emozioni dei D'Innocenzo Bros in un'anomalia filmica che di colpo fa cadere la storia perfetta di un uomo impeccabile nel baratro dell'assurdo (la grande casa con piscina, moglie e bellissime figlie) tante cose intorno a una professione invidiabile e ricca: il dentista sprofonda (scendendo nello scantinato) scivolando nell'assurdo... Vero e falso si accavallano nella mente e nel cuore di Massimo-Elio Germano.

Il seme della follia pian pianino si impadronisce della fotografia, della regia e della scena, che scombinano ESTERNI e INTERNI. Lo spazio e il tempo filmico si dilatano e si restringono come la cartina sul mappamondo di Google: dall'America a Latina e LATINA-AMERICA sconfinano nella pazzia 'tossica' del padrone di casa. La pellicola è una provocazione che ti prende alla pancia nelle budella. Il film ti gocciola in testa come la tortura della goccia che rintocca sulla fronte battendo nelle tempie la bellezza e la follia.

fz

