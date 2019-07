AMICI all'italiana: Grimaldi torna in sala con una commedia strana...

"Restiamo amici" nei multisala in Riviera

Michele Riondino e Violante Placido la fanno da padroni nella storia amara di 3 compagni di scuola feriti dalle cose della vita (morte più o meno 'apparente', compresa) si rincontrano dopo anni dal liceo: ragazzi e ragazze non sono più gli stessi davanti alle vicissitudini di lavoro, denaro e amore. Ci sono in ballo 3 mln d'eredità lasciati lì da un genitore e facili, facili, da fare... una truffa collettiva se non ché, quando c'è di mezzo un figlio ormai adulto, tutto può succedere tra madri, mogli e amanti (“ranocchiette” ed escort) del trio di quarantenni (un tantino maschilisti al limite della misoginia), quasi amici di un tempo. E qui compare il nostro MARESCOTTI nel ruolo del cattivo, notaio-malvivente, chiave di volta della vicenda milionaria sviluppata a LUGANO (location alpine) tra banche, montagne e lago. “RESTIAMO AMICI” per far donne e soldi non regge certo l'urto degli anni nella vera amicizia.

fz