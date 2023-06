Amici di Padre Marcellino: cena di solidarietà per rilanciare i progetti in Congo

In tanti hanno partecipato giovedì sera alla prima serata della Festa del Castello di Domagnano per la cena di solidarietà all'aperto in favore dell'Associazione Amici di Padre Marcellino: per l'occasione è stata allestita una mostra fotografica sui progetti della missione ed un mercatino solidale. Inoltre, sono stati illustrati i progetti per i quali opera l'associazione ed è stato presentato il viaggio che verrà intrapreso il prossimo agosto dal socio Marino Pelliccioni e da alcuni membri del Consiglio Direttivo, per tornare a visitare la missione di Lubumbashi e preparare l'avvio dei nuovi corsi di elettricisti e saldatori in programma per i prossimi mesi.

Chiunque volesse provare una esperienza unica e stimolante, può contattare l'associazione all'indirizzo amicidipadremarcellino@gmail.com.