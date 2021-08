Amicizia e disabilità al cinema

Un padre medico stanco degli eccessi del figlio unico viziato, perennemente adolescente, mantenuto dopo l'ultima notte brava lo obbliga ad assistere un malato occupandosi di un suo piccolo paziente in difficoltà. Quando la disabilità passa attraverso un'emozionante storia d'amicizia che alla fine commuove. Essere disabile è un vantaggi anche per chi non lo è visto che lo scapestrato figlio di papà ormai trentenne, Thomas, cambierà nel profondo la sua futile vita in una questione di cuore... Marcus dodicenne cardiopatico con una vita compromessa dai problemi di salute, invece, scoppia di gioia e curiosità per tutto (le conseguenze della sua malattia esaltano ogni istante vissuto davvero): proprio quel che manca al giovane ricco. Tratto da una storia vera il film è una salutare lezione di vita per figli e genitori.

