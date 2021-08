Amin RA: videoarte di seconda generazione

Amin Ra è nato al Cairo ma vive a Roma (ha girato alcuni video al Pigneto quartiere crocevia di culture) ed è un talento artistico di seconda generazione come i suoi ballerini, rapper e street artist, lavorano su composizioni e suoni del musicista Dario Lanzellotti. Talento e memoria collettiva sono legate alla danza (due danzatrici sinuose in simbiosi mimano la resistenza umana della città) gesto ancestrale da sempre, in natura. Parole in inglese, italiano e francese, in musica che richiama le canzoni statunitensi di protesta non solo afroamericane. Il testo è tratto dal discorso dell'attivista per i diritti civili anni 50, Rosa Parks, che si rifiuto di alzarsi dal posto per i bianchi sull'autobus e fu schedata con la foto n° 7053.

fz