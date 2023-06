SAN MARINO - BELLARIA Amore, arte e musica: doppio evento per celebrare Little Tony e Raffaella Carrà Si parte domenica 18 giugno a Bellaria Igea Marina con l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Raffaella Carrà. Mercoledì 12 luglio, al Campo Bruno Reffi a San Marino, il concerto “Il Caschetto e il Ciuffo”

Gemellaggio musicale, tra San Marino e Bellaria, per celebrare due tra i più importanti artisti che negli anni sessanta fecero scaldare i fans con la loro storia d'amore: Raffaella Carrà, cresciuta a Bellaria, e Antonio Ciacci in arte Little Tony, sammarinese, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni dalla scomparsa. Evento realizzato anche tramite le sinergie create grazie al Tavolo del Turismo Territoriale.

"Il Tavolo del Turismo Territoriale ha un pregio, quello di mettere a confronto due stati ma soprattutto dei territori - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - che spesso sono tra la Repubblica di San Marino e i territori limitrofi, ma che ha significato per i vari comuni trovare una sinergia maggiore anche tra di loro".

"Come Comune Bellaria Igea Marina crediamo molto nella connessione tra vari contenitori - sottolinea Bruno Angelo Galli, Vice sindaco Comune di Bellaria - nel caso specifico turismo e cultura. Il ritorno sul territorio per questa strategia sono veramente positivi",

Si parte questa domenica, 18 giugno, a Bellaria con l'inaugurazione della mostra fotografica. Mercoledì 12 luglio l'appuntamento sul Titano con il concerto, al Campo Bruno Reffi, “Il Caschetto e il Ciuffo”.

"La mostra fotografica dedicata a questa storia d'amore, con i diritti acquisiti dai reporter associati a Roma - evidenzia Paolo Borghesi, presidente fondazione Verdeblu - grazie all'intuizione di Michele Bovi. Saranno 10 pannelli che racconteranno della storia d'amore tra la Carrà e Little Tony, ed anche alcuni scatti inediti girati proprio qui in territorio. All'inaugurazione inoltre ci sarà un talk show in cui racconteremo questa storia, ci sarà addirittura una compagna di scuola di Raffaella e il fotografo storico di Bellaria che le ha fatto tante foto".

"Riprodurremo lo spettacolo a San Marino il 12 luglio con la San Marino Concert Band - afferma Dino Gnassi, direttore San Marino Concert Band - un orchestra numerosa con tanti fiati, arrangiamenti in vecchio stile come le orchestre Rai degli anni'70".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo), Bruno Angelo Galli (Vice sindaco Comune Bellaria9, Paolo Borghesi (Presidente fondazione verdeblu) e Dino Gnassi (Direttore San Marino Concert Band)

