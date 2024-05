CINEMA D'AUTORE CIRCONDARIO Amore e cucina 'gourmet' 800 IL GUSTO DELLE COSE al cinema Fulgor di Rimini e al Supercinema di Santarcangelo, il sentimento culinario, nel film di Tran Anh Humg

Nella Francia di fine secolo la cucina ottocentesca di classe non conosceva alcuno “chef” ma solo cuoche sopraffine e gastronomi provati 'gourmet' ante litteram, buongustai professionisti. Un uomo nelle cucine e una donna tra i fornelli, insieme per 20 anni, possono conosce un amore culinario? Complicità e professionalità, frequentazione e conoscenza, in tanti successi gastronomici si trasformano in una relazione sentimentale tutta particolare. Il matrimonio nel XIX secolo pareva inevitabile per due cuori e una cucina ma lei non cede e lui non demorde anche se a suon di piatti l'amore può cambiare... gli 'ingredienti' della vita.

