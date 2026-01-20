SPETTACOLI REGIONE
Amore e morte in lirica contemporanea di guerra
ORFEO ED EURIDICE opera breve di Gluck trasposta e interpretata dall'artista multimediale iraniana SHRIN NESHAT al Teatro Regio di Parma direttore Fabio Biondi in prima mondiale dal 23 gennaio
Il mito greco visto dal bavarese GLUCK, austriaco d'adozione scritto per l'imperatore settecentesco Francesco I, filtrato dal BIANCO/NERO cinematografico della conflittualità contemporanea dalla regista e fotografa iraniana residente negli Stati Uniti, NESHAT. Allestimento minimale e lineare: ROSSO!
