SPETTACOLI REGIONE

Amore e morte in lirica contemporanea di guerra

ORFEO ED EURIDICE opera breve di Gluck trasposta e interpretata dall'artista multimediale iraniana SHRIN NESHAT al Teatro Regio di Parma direttore Fabio Biondi in prima mondiale dal 23 gennaio

Il mito greco visto dal bavarese GLUCK, austriaco d'adozione scritto per l'imperatore settecentesco Francesco I, filtrato dal BIANCO/NERO cinematografico della conflittualità contemporanea dalla regista e fotografa iraniana residente negli Stati Uniti, NESHAT. Allestimento minimale e lineare: ROSSO!

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy