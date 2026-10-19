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Amore ed emancipazione femminile: la scommessa di "Desiderio"
Romana Maggiora Vergano ed Enrico Borello sono i protagonisti del nuovo film di Michela Cescon, alla Festa del Cinema di Roma
Si torna indietro negli anni 80 con "Desiderio", film di Michela Cescon con Enrico Borello e Romana Maggiora Vergano, sul grande schermo in questo periodo anche con "L'Estranea", che uscirà nelle sale la prossima primavera. Una storia d'amore, dove però non mancano riferimenti all'emancipazione femminile, cosa non così scontata per l'epoca.
Nel video le interviste a Romana Maggiora Vergano, attrice, e a Enrico Borello, attore
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