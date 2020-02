Amore felliniano illustrato

Il libro "Giulietta e Federico"

Lei e lui come in un sogno dove: “NULLA SI SA E TUTTO S'IMMAGINA”, davvero. Cico e Pallina (come in un minidramma radiofonico degli anni 40 negli studi EIAR dove si incontrarono, amandosi, Giulietta e Federico) per una volta e per sempre hanno sognato lo stesso sogno ed erano, guarda un po', il regista e l'attrice disegnati dal Fellas con la voce della Masina. Due vite vere raccontate non solo per bambini dalla scrittrice Federica Iacobelli con alle spalle pubblicazioni per ragazzi e premi anche all'estero insieme alla illustratrice di Rotterdam PUCK KOPER vincitrice del World Illustration Awards. Un libro pieno di citazioni e riferimenti cinematografici sui due artisti. Un testo illustrato da leggere e sfogliare a 4 mani accompagnando i più piccoli ( l'opera in carta ecologica utilizza il Font EasyReading carattere ad alta leggibilità anche per dislessici) nel viaggio amoroso di due miti del cinema italiano noti in tutto il mondo ancora oggi, dopo 100 anni! ù

