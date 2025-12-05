TV LIVE ·
Amore: vicini per "attaccamento"

L'ATTACHEMENT - LA TENEREZZA di Carine Tardieu protagonista Valeria Bruni Tedeschi tratto dal romanzo L'Intimité di Alice Ferney per il cinema d'autore al TIBERIO di Rimini nel weekend anche in originale sottotitolato

di Francesco Zingrillo
5 dic 2025

Amore: attaccamento e tenerezza (anche nelle due traduzioni francese e italiana) in cosa differiscono e come si completano nella vita tra affetti, famiglia e amicizia? Una neonata (la nascita/inizio, ricominciamento) cambia la vita del fratellino e delle persone intorno a lei dopo un lutto (la morte/fine). Affettività diffusa e incrociata tra persone diverse vicine di casa mai lontane dal cuore: Sandra è una mamma per caso perché L'ATTACCAMENTO è libertà accudente oltre il possesso. Fine di qualcosa inizio di qualcuno: più di uno...





