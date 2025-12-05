CIRCONDARIO CINEMA Amore: vicini per "attaccamento" L'ATTACHEMENT - LA TENEREZZA di Carine Tardieu protagonista Valeria Bruni Tedeschi tratto dal romanzo L'Intimité di Alice Ferney per il cinema d'autore al TIBERIO di Rimini nel weekend anche in originale sottotitolato

Amore: attaccamento e tenerezza (anche nelle due traduzioni francese e italiana) in cosa differiscono e come si completano nella vita tra affetti, famiglia e amicizia? Una neonata (la nascita/inizio, ricominciamento) cambia la vita del fratellino e delle persone intorno a lei dopo un lutto (la morte/fine). Affettività diffusa e incrociata tra persone diverse vicine di casa mai lontane dal cuore: Sandra è una mamma per caso perché L'ATTACCAMENTO è libertà accudente oltre il possesso. Fine di qualcosa inizio di qualcuno: più di uno...





