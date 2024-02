CINEMA D'AUTORE CIRCONDARIO Amour in Japan (Cipango) VIAGGIO IN GIAPPONE di Élise Girard con Isabelle Huppert nelle sale d'essai del territorio

Un passaggio verso Oriente dalla Francia al Sol Levante di una donna in piena crisi per la perdita del marito che ama ancora. Un tour del Giappone per promuovere la traduzione del suo unico libro "L'ombre portée". L'ombra di un fantasma che la accompagna è proprio quella del coniuge. Una presenza discreta perché “il soprannaturale per i giapponesi è assolutiste naturale”. Paesaggi lussureggianti e fiori di Kyoto. Architetture e ambienti nipponici riporteranno Sidonie all'amore ricambiato per l'editore Kenzo Mizoguchi. Come rifiorisca l'anima di una persona in una cultura scintoista lo dichiara il coprotagonista innamorato della scrittrice: “ prima o poi dobbiamo liberare i morti e lasciarli morire...”.

