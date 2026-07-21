AMY per sempre e oltre...

Un'eredità musicale e artistica che va oltre il suo tempo: le canzoni rimangono a pieno titolo nel XXI secolo a venire. I suoi memorabili brani, attraverso il web e i social oltreché in tv e al cinema (SKY ARTE), rimangono come eredità creativa ed esistenziale. ANIMA RIBELLE, sì, essenzialmente anima tribolata capace di perdersi e ritrovarsi nello spettacolo più che nella vita: secondo amiche e famigliari: “una personalità travolgente”. AMY per la prima volta vista dal padre e dalla madre (malata di sclerosi multipla) con la forza del cuore. WINEHOUSE attraverso inediti musicali e archivi privati: una nuova interpretazione storica di un mito divenuto “voce” del nostro vissuto.







