Anche questo è l'uomo Levi

"Se questo è un uomo"

La pièce teatrale, con installazioni video e progetto sonoro, è un cortocircuito anche visivo tra la memoria dei lager e “le nostre tiepide case” - scrive il regista. Fotogrammi del pensiero per voce sola... quella di Levi nei suoi originali registri letterari direttamente dal romanzo per la prima volta ridotto per il teatro. Timbro secco e saldo tipico della sua scrittura asciutta che lentamete ci immerge nell'annientamento lento del male... Nato a Torino nel 1919 dove è morto nel '78 in una palazzina ottocentesca a sette minuti sette, a piedi, dalla Einaudi.

