Anche San Marino ne "La stanza degli abbracci" alla sala Sant' Agostino

C'è tempo fino al 30 maggio per la Collettiva al Sant'Agostino di Rimini. 10 artisti insieme per la mostra "La stanza degli abbracci". E' presente con una scultura lignea. Riccardo Zani Faetanini. "La stanza del Credo: non ci siano situazioni più drammatiche di quelle vissute da chi è costretto a rinunciare agli affetti dei propri cari in una fase di isolamento doppio - spiega su facebook - Alla fine del proprio percorso e nel momento più bisognoso di attenzione. L’ho immaginata come una stanza buia, nera ma dietro ad essa ci sono vite che hanno storie, vite vissute e quindi piene di colori in tutte le sfumature dell’esistenza.







Organizzata dalla galleria No limits to fly, nasce da un’idea di Moreno Mondaini, titolare della galleria di via Bertola. Attraverso il linguaggio dell’arte il curatore vuole dare voce al silenzio assordante e crudele delle solitudini che troppe persone stanno vivendo in questo periodo di pandemia. Gli artisti che espongono nella Sala Sant’Agostino sono Massimo Amanati, Silvana Cardinale, Simona Casadei, Davide Grassia, Maria Grazia Morri, Fabrizio Pavolucci, Irene Podgornik Badia, Ruben Rizzotto, Leonardo Rossi, Riccardo Zani Faetanini.