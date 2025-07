Ancora Escher al Mudec milanese

M.C. ESCHER: TRA ARTE E SCIENZA è il titolo della prossima esposizione milanese a 10 anni dalla precedente mostra dedicata all'artista olandese del secolo scorso divenuto famose e “pop” per le illusioni figurative e le mosaicizzazioni tratte dall'arte islamica delle sue visioni. Dall'Art Nouveau ai cicli metamorfici e alle illusioni ottiche. ESCHER è ancora un innovatore anche in senso espositivo museale milanese. L'artista e lo sperimentatore in 90 opere tra cui molti famosi capolavori dei diversi periodi creativi fino alla maturità della seconda metà del 900. Un linguaggio visivo unico che unisce arte e matematica. Rigore e intuizione. Modelli matematici e costrutti grafici derivati dall'osservazione del paesaggio e dall'improvvisazione pura. Lungo il percorso installazioni multimediali immersive e una INFINITY ROOM finale dei sogni...