CULTURA Ancora pochi giorni per vedere la mostra “Ciao Italia! Un secolo d'immigrazione italiana in Francia” L'esposizione si trova al centro socio-culturale di Dogana

Più di un secolo di immigrazione, di storia, di vite di italiani e sammarinesi in Francia. Si racconta questo nella mostra itinerante “Ciao Italia!”, ospitata dalla sede dell'Alliance Française nel centro socio-culturale di Dogana. C'è tempo fino al 13 gennaio per visitarla, dal momento che dal 14 a fine mese si sposterà a Rimini. "Il fascismo è stato un momento dove tanti italiani sono scappati dal regime - spiega Michèle François, presidente Alliance Française San Marino -. E' stato anche il bisogno di lavorare poi a spingere gli italiani in Francia". Attraverso foto, oggetti e illustrazioni si racconta come la cultura italiana si sia integrata, non sempre senza intoppi, e sedimentata in quella francese. "Penso che gli italiani abbiano lasciato ai francesi un modo di pensare più aperto - conclude la François -. La donna è diventata più libera. La cultura italiana ha colorato quella francese".

Nel video l'intervista a Michèle François, presidente Alliance Française San Marino

