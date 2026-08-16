Ancora un sold out per “Alba sul Monte… in Concerto” con i Trinaluna

Agli Orti dell’Arciprete il pubblico accoglie il sorgere del sole sulle note dei Trinaluna, ensemble formato da sei musicisti: Minna Penkonen, Sayako Obori, Federico Pedini, Giacomo Petrini, Ruggero Bonucci e Rocco Panzanelli. Insieme per un originale mix di folk nordico, ritmi funky, armonie jazz e influenze classiche. Un concerto costruito seguendo le fasi dell’alba: dalle atmosfere più intime e meditative fino a un sound sempre più energico e coinvolgente. L’evento, promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, si è concluso con lunghi applausi, a conferma del successo dell'iniziativa.

"Ancora un sold out per Alba sul Monte con i Trinaluna - commenta Augusto Ciavatta, direttore artistico -, un concerto che incrocia musica tradizionale celtica con una nuova proposta musicale. Alba sul Monte anche quest'anno ha avuto un grande successo, abbiamo fatto proposte interessanti e varie".

Prossimo appuntamento domenica 23 agosto, alle 6, sempre agli Orti dell’Arciprete, dietro la Basilica di San marino, con “Gioacchino, Maestro… in Cucina” con Paolo Rossetti voce narrante e il Trio Eccentrico.

Nel video l'intervista ad Augusto Ciavatta, direttore artistico







