Ancora un sold out per “Alba sul Monte… in Concerto” con i Trinaluna Il concerto all’alba agli Orti dell’Arciprete conquista ancora il pubblico. Prossimo appuntamento domenica 23 agosto con "Gioacchino, Maestro… in Cucina"

Agli Orti dell’Arciprete il pubblico accoglie il sorgere del sole sulle note dei Trinaluna, ensemble formato da sei musicisti: Minna Penkonen, Sayako Obori, Federico Pedini, Giacomo Petrini, Ruggero Bonucci e Rocco Panzanelli. Insieme per un originale mix di folk nordico, ritmi funky, armonie jazz e influenze classiche. Un concerto costruito seguendo le fasi dell’alba: dalle atmosfere più intime e meditative fino a un sound sempre più energico e coinvolgente. L’evento, promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, si è concluso con lunghi applausi, a conferma del successo dell'iniziativa.

"Ancora un sold out per Alba sul Monte con i Trinaluna - commenta Augusto Ciavatta, direttore artistico -, un concerto che incrocia musica tradizionale celtica con una nuova proposta musicale. Alba sul Monte anche quest'anno ha avuto un grande successo, abbiamo fatto proposte interessanti e varie".

Prossimo appuntamento domenica 23 agosto, alle 6, sempre agli Orti dell’Arciprete, dietro la Basilica di San marino, con “Gioacchino, Maestro… in Cucina” con Paolo Rossetti voce narrante e il Trio Eccentrico.

Nel video l'intervista ad Augusto Ciavatta, direttore artistico

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