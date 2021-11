"Ancora vita a San Marino": Carisp presenta il Calendario 2022, 12 scatti tra cultura e colore

“Still life in San Marino” (Ancora vita a San Marino): è il titolo scelto per il Calendario 2022 della Cassa di Risparmio: 12 scatti dell'artista Andrea Zonzini, conosciuto con lo pseudonimo di “Perry Colante”. 12 fotografie che raccontano il Titano, richiamando i personaggi chiave della sua storia, dal Santo Marino a Sant'Agata, passando per riferimenti culturali e sociali. Tutto narrato attraverso l'immagine e il colore.

Il lavoro è stato presentato a Palazzo Pubblico dai vertici dell'Istituto di credito ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, insieme al Segretario di Stato alla Cultura e all'artista.

Nel servizio, le interviste ad Andrea Zonzini (artista), Andrea Belluzzi (segretario di Stato Cultura) e a Carloalberto Giusti (presidente Cassa di Risparmio)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: