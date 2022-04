Andrea Belluzzi: “progetto innovativo” di San Marino alla Biennale di Venezia

Il Segretario alla Cultura non ha dubbi: anche quest'anno il padiglione di San Marino presenterà un “progetto innovativo”, alla kermesse in laguna; calato sul tema del “sogno” - filo rosso della Biennale 2022 –, e con una spiccata internazionalità. Vi saranno artisti sammarinesi, ovviamente; con una presenza permanente di altissimo livello: Nicoletta Ceccoli. Belluzzi si è poi soffermato sullo street artist londinese Endless, vista l'attenzione, in Repubblica, per questa forma di creatività. Nello spazio del Titano anche francesi, italiani. Nuova la partnership, con “FR Istituto d'Arte Contemporanea”; decisivo l'apporto dell'Università, con il Commissario Varini e la performance di Roberto Paci Dalò. Arte e cultura – ha osservato il Segretario di Stato – sono forti elementi di attrattività per il Paese; da qui un'idea: trasferire sul territorio – forse anche durante la Biennale – alcune performance degli artisti. Venerdì, in occasione della cerimonia d'apertura, anche un'iniziativa che coniuga arte e solidarietà: un ponte fra il Titano e la popolazione ucraina. La conferma proprio durante la conferenza stampa.

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi