Anima in tour: "il cammino" di Branduardi

Il Cammino di Branduardi è tratto dall'opera di Hildegard Von Bingen monaca benedettina tedesca divenuta in giovane età nel Medioevo abbadéssa di Bingen poi santa e dottore della chiesa. Ildegarda fu mistica e musicista chiamata “La Sibilla del Reno” considerava l'anima una sinfonia tra spirito e corpo (voce e strumento musicale), scriveva: «Io sono un essere senza istruzione, e non so nulla delle cose del mondo esteriore, ma è dentro nella mia anima che sono istruita». Così eclettica da essere amata dalle femministe e studiata da Papa Benedetto XVI per il riconoscimento dell'aspetto femminile del principio divino. Tour tratto dal disco omonimo ricco di suggestioni dal vivo in un concerto in due parti sul “posto dell'anima nel Cosmo” in senso poetico e cristiano indagato dal punto di vista musicale. Tanti gli strumenti anche antichi utilizzati dal cantautore e dal suo gruppo di musicisti. Non mancheranno a fine esibizione anche pezzi famosi (Francesco, Fiera dell'est e Prima mela) tratti dai 45 anni di carriera di Branduardi in numerosi album.

