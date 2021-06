EVENTO ANIMAZIONE TOSCANA AniMA: un 'cartoon-sogno' fiorentino Palazzo Medici Riccardi ospita, in spazi rinnovati dopo la chiusura, “AniMA: la magia del cinema d'animazione” solo a Firenze i disegni originali dei film da Biancaneve a Goldrake

500 bozzetti, provini e storyboard originali, degli studi d'animazione più famosi al mondo. La città metropolitana e il MUS.E con Accademia NEMO insieme agli esperti e curatori della Disney, Dreamworks e Warner, per la nuova stagione espositiva toscana. Il Museo Medìceo si è dotato di strutture allestitive, illuminotecnica e accessi automatizzati, per queste opere d'arte nate con i primi studi sulla storia dell'animazione. In esposizione i classici e le serie tv di Hanna e Barbera oltre agli ANIME giapponesi. Pezzi di valore senza tempo in un percorso museale che vede esposti fotogrammi storici come il Mickey Mouse anni Trenta. Il progetto serve alla creazione di una CASA PER LA STORIA DELL'ANIMAZIONE che i fondatori auspicano da tempo. La sezione EDUCATIONAL per le scuole prevede un dietro le quinte di laboratorio. Il catalogo è edito da Città delle Nuvole. Le collezioni più prestigiose spesso provengono da donazioni degli autori stessi.

