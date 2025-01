DISNEY Animaletti come noi Le feste natalizie della Disney continuano sulle piattaforme e in rete con due animaletti amici dei bambini: una gufetta e un piccolo di polpo protagonisti fino all'Epifania

Il “quasi Natale” disneyano è animato dalla gufettina MOON che incontra la bimbetta LUNA dopo essersi persa a NEW YORK. Insieme affrontano le vicissitudini del destino intraprendendo l'avventura di una AMICIZIA senza tempo alla ricerca delle rispettive famiglie. Un piccolo di polpo intreccia la stessa forma d'amore con un ragazzino prendendolo per la testa giù fino al cuore. I due si aiuteranno per conoscere gli altri e le difficoltà della convivenza 'viaggiando' con Babbo Natale. I desideri dei più piccoli al centro della campagna per la SPERANZA natalizia della Disney fino all'Epifania.

