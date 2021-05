PARMA ESPOSIZIONI Animali pericolosi di Ligabue-Vitaloni Prorogata fino al 4 luglio, dopo il successo ai David del film girato in Emilia, la mostra di Parma su ANTONIO LIGABUE con Michele Vitaloni per “Dar voce alla natura”

Spazio espositivo nella città ducale a Palazzo Tarasconi l'esperienza di vedere e toccare animali feroci ed esotici riprodotti dalla mente del pittore in 4 sculture e 83 dipinti oltre alle 15 opere plastiche di Michele Vitaloni. Solo per empatia nei confronti degli animali i due artisti si assomigliano per l'approccio con il profondo, la paura e l'amore. Fondazione Archivio ANTONIO LIGABUE parmense per le Giornate di primavera del Fondo Ambiente ha promosso queste visioni artistiche della natura insieme al Labirinto della Masone di Fontanellato altro luogo della terra per la salvaguardia della cultura contadina. La collaborazioni dei Vittorio Sgarbi agli spazi espositivi fa parte delle iniziative di Parma Capitale della Cultura 2020+2021.

Intervento di Vittorio Sgarbi Critico e studioso d'arte

