ARENA ESTATE RIMINI Animazione francese al Chiostro riminese Torna LA VELA ILLUMINATA rassegna itineraria della regione organizzata da Notorius tra Rimini e provincia. Stasera a San Giuliano DILILI A PARIGI lungometraggio animato d'autore di Michel Ocelot

Per la prima volta da noi [scenario unico nel chiostro della storica chiesa di San Giuliano a due passi dal ponte di Tiberio tra Borgo e palata la rassegna prosegue nelle piazze di Montegridolfo, San Clemente, a Villa e Novafeltria e nel parco di Morciano, s'illumina la Vela della 7^Arte] a Rimini arriva il grande vecchio dell'animazione francese vincitore del César con un'opera che incanta per soggetto e realizzazione: DILILI A PARIGI di MICHEL OCELOT (autore celebrato per l'opera AZUR E ASMAR in computer grafica e per il trittico di KIRIKÙ) un film selezionato da Cartoon Club. DILILI è animazione universale minuziosa, didascalica, di respiro politico. Nella Parigi della Belle Epoque una giovanissima canaca (Nuova Caledonia) delle colonie e un fattorino indagano su certi rapimenti di bambine. Personaggi straordinari e famosi li aiuteranno nella lotta contro il pregiudizio razziale e di classe orchestrato dal “covo oscuro del male”. Impatto pittorico e meraviglia cromatica in un omaggio a Rodin, Toulouse-Lautrec, Modigliani oltre al fascino d'una diva d'altri tempi: Sarah Bernhardt.

fz



