SERIE Animazione 'romantica' francese Tra cinema, tv e animazione d'autore, L'ESERCITO DEI ROMANTICI su ARTE.TV è un'operazione culturale e divulgativa multilingue anche per l'Italia e San Marino

Una serie a episodi con dei protagonisti disegnati e animati che da Parigi hanno influenzato la politica francese e la cultura europea. L'ESERCITO DEI ROMANTICI: per 40 anni dal 1830 letterati, creativi, e artisti hanno fatto la rivolta sociale. Dalle vicende personali e intime di musicisti, poeti, fotografi e pittori scaturisce un periodo della storia del pensiero che sconvolse, influenzandola, la politica francese nel profondo. Dalla monarchia all'impero la “rivoluzione dei poeti” porta la repubblica al potere con LAMARTINE fino al nuovo impero con NAPOLEONE III (Luigi Bonaparte). Esilio e riscatto dopo il 1870 con l'arte si cambia alimentando le istanze di libertà dei cittadini. HUGO e DUMAS sono alcuni dei resistenti esiliati che faranno ritorno a Parigi dopo la fine della guerra e la sconfitta napoleonica. Si apre, così, una nuova epoca culturale che diffonderà in Europa per tutto l'Ottocento giungendo a noi.

