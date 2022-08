"Anime" da Oscar in Romagna

Trama surreale ispirata alla fiaba londinese di Diana Wynne Jones. Intricato intreccio in un universo bizzarro che Miyazaki ha dipinto con una tavolozza di colori animati cinematografici da Oscar. Bene e male, guerra e pace, l'universo simbolico del maestro giapponese da Oriente prende corpo in occidente con ironia e dolcezza deformandone la realtà storica. Le difficoltà della vecchiaia e il potere salvifico dell'innamoramento: la tecnica al servizio della poesia. Sophie ha diciotto anni ed è un cappellaia vittoriana nel negozio ereditato dal padre; odiata dalla madre. Un giorno fuori città incontra Howl, un giovane mago, che vive a bordo di un castello che cammina... Una strega delle “terre desolate” accecata dalla gelosia manda una maledizione sulla ragazza trasformandola in una vecchia ultranovantenne. Fuggendo dal villaggio Sophie riesce ad entrare nel “Castello errante di Howl” e il suo viaggio fantasmagorico in un mondo “altrove” ha inizio con l'amore...