ANIME: occhi di gatto al Concordia

Poliziotto privato intraprendente soprattutto con le belle donne va a caccia di malviventi ossessionato da una cliente: AI SHINDO, un'affascinante modella CHIAVE della intera storia suo malgrado. La serie animata CITY ambientata a Tokio, nota in tutto il mondo e con tanti fans anche a San Marino, compie 30 anni celebrati con questo film animato, che in Giappone ha incassato 12 milioni di euro. L'origine dell'ANIME e come sempre in un MANGA prodotto per la regia di KODAMA già successo annunciato in tv e sul web in varie serie. La stagione continua a ottobre e dicembre con altri appuntamenti distribuiti da Nexo media partner Lucca Comics e Radio Deejay.

