BIOGRAFIE "Anita" dei Rolling Stones ANITA PALLENBERG storia di una diva all'avanguardia amata da Schifano e dai Rolling Stones in un documento biografico e famigliare già presentato a Cannes e Roma

CATCHING FIRE, infuocava tutto e tutti: prendeva fuoco bruciando di libertà e creatività negli anni 70, quando le donne nulla potevano o quasi. ANITA già a metà anni 60 volava... Brillava di un 'combustibile' interiore alimentato da alcol, droghe e trasgressione. Una donna sempre all'avanguardia nell'arte e nella moda da Roma a New York. Una dea fascinosa della vita. Figura simbolo della musica rock. PALLENBERG figlia della borghesia ricca, romana d'origine tedesca, fuggi giovanissima negli States con Schifano dopo aver frequentato il Caffè Rosati degli artisti. Fa tre figli con Richards degli Stones. È sempre in fuga ma diventa amante, madre e nonna a 50 anni, lavorando nella moda fino al 2017 anno della morte. Il figlio Marlon ne ha resa pubblica l'infuocata memoria in un film.

