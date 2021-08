Anita Garibaldi: da San Marino via Verucchio per Ravenna

Sulle tracce di Garibaldi a 200 anni dalla nascita di Ana Maria de Jesus Ribeio, Anita. Moglie dell'Eroe dei Due Mondi, “pasionaria” risorgimentale nata in Brasile nel 1821, muore tragicamente durante la fuga dei patrioti garibaldini tra la pineta e il fiume Lamone ravennati. Un percorso a piedi ispirato alla TRAFILA ROMAGNOLA del 1849. In due giorni si percorrono la prima sammarinese e l'ultima tappa da Marina di Ravenna. Ieri la partenza “IN SIGNUM ROSAE” nel punto fiorito di una aiuola dedicato ad “ANITA FIDELIS” davanti al cippo di Garibaldi in Piazza della Libertà. A rappresentare le istituzioni c'era il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. I portabandiera delle associazioni garibaldine e alcuni escursionisti locali hanno poi intrapreso con i partecipanti il percorso naturalistico dei sentieri intorno al Monte verso Verucchio per 12 km fino alla Rocca.

fz