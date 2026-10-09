Anne Carson vince il Nobel: i suoi versi già scelti da RTV per “Dire l’Amore”

Ci sono parole che arrivano dove non sappiamo andare. Dentro un’assenza, nella paura di perdere qualcuno, nel desiderio di essere amati. Anne Carson ha fatto di questi luoghi la sua scrittura. Ora la poetessa canadese, a 76 anni, riceve il Nobel per la Letteratura: premiata per un’opera audace e inventiva, capace di far dialogare il mondo classico con il presente. Studiosa di greco antico, traduttrice, autrice che attraversa i confini tra poesia e prosa, Carson esplora l’amore anche nelle sue contraddizioni. La vicinanza e la distanza.

Il desiderio e ciò che manca. Una voce che “Dire l’Amore”, il nuovo appuntamento di San Marino RTV, aveva già scelto prima del riconoscimento. Nella nona puntata, Claudia Coli interpreta “O piccola triste estasi d’amore”. Un invito a fermarsi. E ad ascoltare qualcuno che trova le parole per ciò che sentiamo.









