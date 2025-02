ANTEPRIMA TEATRO Anni 80 alla ribalta Dopo 40 anni dal successo televisivo torna KISS ME LICIA in un musical che dal debutto a marzo sarà in due date all'ECOTEATRO di Milano

L'85 è l'anno televisivo del Giappone anche in Italia arriva il fenomeno a cartoni KISS ME LICIA mai visto da noi: e il nostro immaginario riguardo ai più piccoli cambia inevitabilmente. Oggi a 40 anni di distanza arriva il musical tutto italiano che ricorda il live action con Cristina D'Avena. Kaoru Tada traduce il manga per l'occidente. Un giorno di pioggia nasce l'amore: Andrea e Giuliano incontrano l'amata e anche Satomi è infatuato della agognata Licia. Il gattone Giuliano vince da sornione. Italia Uno inventa il business con la produzione nipponica Toei Animation.

