Annio Maria Matteini dona il suo archivio alla Biblioteca di Stato

Nel video, le interviste ad Annio Maria Matteini e al Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi

Un atto che segna il legame della famiglia al Titano “Di padre in figlio”, in una donazione che accanto al valore culturale intrinseco, è un nuovo segno di un legame affettivo. Nasce a San marino, architetto e docente al Politecnico di Milano, ricorda la parentela con la famiglia Reffi per via materna, le frequentazioni sul Titano grazie agli studi e le pubblicazioni del padre Nevio Matteini, fine intellettuale, giornalista e scrittore riminese.

“Ho voluto festeggiare i miei 80 anni e la chiusura formale della mia attività professionale – spiega Annio Matteini - con la donazione di tutto l'archivio del mio studio. Mi vanto di poterlo affiancare al 'Fondo Matteini', di mio padre, che già da vent'anni è qui depositato, grazie alla Repubblica di San Marino, grazie alla Segreteria di Stato della Cultura, ma grazie anche all'attività dell'equipe della Biblioteca, validissima. Per cui, queste due cose si affiancano per me motivo di soddisfazione, ma anche di coronamento della mia attività. Non voglio essere patetico nel dire 'coronamento della mia vita', ma lo penso".

Per l'occasione, allestita una esposizione di pubblicazioni di Nevio Matteini che parlano del legame con Rimini, la Romagna e con il Titano, dalle prime opere alle guida di San Marino rieditata dallo stesso Annio. Anche un libro sul padre e la madre e il saggio in collaborazione con la stessa Biblioteca sul folto carteggio del padre, le oltre 2000 lettere, con personaggi da Moretti a Zavoli, da Buzzati a Baldini, pubblicato da Identità Sammarinese.

"Ringrazio l'architetto Matteini – dice il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi - per questa donazione che arricchisce ulteriormente quello che il patrimonio della nostra Biblioteca e del nostro Archivio. Un patrimonio che, grazie a queste donazioni fatte da famiglie sammarinesi, è a disposizione per gli studiosi, ricercatori, gli appassionati di storia sammarinese. Spesso la storia viene scritta dagli studiosi, dai ricercatori, ma loro hanno bisogno poi di questi strumenti, di queste fondamenta su cui oi fare le loro letture e le loro interpretazioni”.

