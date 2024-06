FARE MEMORIA Anniversario bombardamento del '44: “Le fotografie raccontano” sotto il loggiato di Borgo Maggiore Evento dell'Associazione Treno Bianco Azzurro e Giunta di Castello di Borgo Maggiore

Oltre 260 scatti, immagini storiche - alcune già conosciute, altre inedite - mostrate in video proiezione a testimonianza di uno dei capitoli più tragici della storia sammarinese. Su iniziativa dell'Associazione Treno Bianco Azzurro e della Giunta di Castello Borgo Maggiore, in ricordo dell'80° anniversario del bombardamento a San Marino. Morirono 63 persone, i loro nomi sono stati letti uno ad uno. E poi l'excursus storico offerto da Giuseppina Cerrvellini di ATBA, le riflessioni che riportano al ruolo rivestito dal Titano nel garantire accoglienza: uno stato neutrale che ospitò 100mila sfollati dal circondario. Le gallerie del treno biancoazzurro come rifugi.

Spazio alle testimonianze: le esperienze spesso tramandate di padre in figlio; il racconto di Rosolino Martelli che a 5 anni trascorse sotto la galleria oltre quattro mesi, vissuti con l'ingenuità propria di un bambino. “Siamo la più piccola Repubblica del mondo – ha sottolineato il Capitano di Castello, Barbara Bollini – ma abbiamo dimostrato di essere grandi in altruismo e coraggio”.

